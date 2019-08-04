Екатеринбург, 4 августа, 2019, 09:06 — ИА Регнум. В интернете опубликованы видеозаписи с места смертельного ДТП на улице Малышева в центре Екатеринбурга. На видео — разбитые машины, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия аварии

Одну из записей приводит телеграм-канал портала E1.Ru. На нём очевидец эмоционально, вперемешку с матерными словами объясняет предполагаемым виновникам аварии, что они убили человека.

«Вы летели по Малышева под 200 где-то. На два красных ты пролетел, я же видел всё», — говорит очевидец.

Также он спрашивает у водителя, понял ли он, что убил человека. И под конец приходит к выводу, что находящиеся в машине его собеседники — под действием наркотиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в утреннем ДТП столкнулись пять машин, в том числе и такси Uber. Два человека погибли. Ещё несколько получили травмы.

Как пишут местные СМИ, жертвами ДТП стали водитель и пассажир такси.