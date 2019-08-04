Лондон, 4 августа, 2019, 08:43 — ИА Регнум. Один из звездных британских спортсменов в ближайшее время готовится сообщить о своем положительном ВИЧ-статусе, сообщает 4 августа The Sun.

Sham Hardy Символ борьбы с ВИЧ-инфекцией

По данным источника, звезда, имя которой не раскрывается, имеет миллионы поклонников и намеревается рассказать о своем заболевании ВИЧ в следующем месяце.

Целью этого признания, как пишет издание, будет желание показать окружающим как нужно вести здоровый образ жизни, будучи ВИЧ-инфицированным.

Отметим, известный британский спортсмен хочет повторить поступок легендарного баскетболиста НБА Мэджик Джонсона, который ещё в 1991 году объявил о своем положительном ВИЧ-статусе и на время покинул спорт. В настоящее время американскому спортсмену 59 лет, и он принимает ежедневный набор лекарств, который не допускает развития ВИЧ-инфекции.