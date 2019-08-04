Москва, 4 августа, 2019, 08:27 — ИА Регнум. Башней Татлина состоится концерт в честь 175-летия со дня рождения художника Ильи Репина. Так образом, знаменитый художественный музей в дни проведения масштабной выставки картин выдающего русского художника, решил отметить юбилей мастера, который приходится на 5 августа.

Илья Репин

В программе концерта произведения русских композиторов — Михаила Глинки, Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского и других.

Исполнители — солисты московского музыкального театра под управлением Дмитрия Бертмана «Геликон-опера» Ирина Самойлова — сопрано, Григорий Соловьёв — бас.