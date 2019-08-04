Энсхеде, Нидерланды, 4 августа, 2019, 08:44 — ИА Регнум. Футбольный клуб из Эйндховена ПСВ сыграл вничью с командой из Энсхеде «Твенте» в матче первого тура чемпионата Голландии по футболу.

Павел Кузнецов. Футбол. 1930-е г

Игра состоялась на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде и закончилась с ничейным счетом 1:1.

Счет в матче открыл на 8-й минуте японский форвард «Твенте» Кейто Накамура и только на 65-й минуте игры гостям удалось его сравнять усилиями защитника Дензела Дюмфриса, что и стало итоговым результатом встречи.

Отметим, клуб ПСВ является одним из фаворитов чемпионата Голландии и в минувшем сезоне финишировал в нем на втором месте.