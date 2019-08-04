Рим, 4 августа, 2019, 08:45 — ИА Регнум. Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини назвал президента России Владимира Путина великим, его слова приводит 4 августа агентство ANSA.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Путин — великий президент», — заявил Сальвини, отметив, что он будет работать над восстановлением хороших отношений между двумя государствами.

Также вице-премьер Италии подчеркнул, что он именно считает российского лидера великим, а не говорит так, потому что ему заплатили за это, как пишут многие итальянские газеты.

Кроме этого, итальянский политик дал высокую оценку деятельности премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Бразилии Жаира Болсанара и американского президента Дональда Трампа.

Отметим, Маттео Сальвини известен своей пророссийской позицией и неоднократно высказывался за снятие антироссийских санкций. Также ранее, в июле текущего года, Сальвини, являющийся лидером партии «Лига», опроверг обвинения в получении партией денег от России.