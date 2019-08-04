* запрещённая в России организация

Доха, 4 августа, 2019, 08:03 — ИА Регнум. В столице Катара — Дохе проходит очередной раунд переговоров между США и террористическим движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщил пресс-секретарь движения Сухайль Шахин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп — миротворец

По его словам, переговоры могут занять несколько дней. Стороны хотят заключить соглашение, которое бы позволило всем иностранным войскам, и, прежде всего, американским, покинуть Афганистан в течение определенного периода.

Напомним, что переговоры США с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начались после того, как президент США Дональд Трамп высказался о намерении вывести из Афганистана американские войска, которые находятся там с 2001 года.

При этом Трамп подчеркнул, что он бы мог выиграть войну в Афганистане за неделю, а само государство «стереть с лица Земли за 10 дней», но он этого не сделает, так как не хочет убивать 10 млн человек.