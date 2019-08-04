Сухум, 4 августа, 2019, 07:36 — ИА Регнум. На российской военной базе Южного военного округа в Абхазии предприняты необходимые меры для предотвращения пожаров, которые могут быть вызваны установившейся жаркой погодой. Для оперативной ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций (ЧС) на территории соединения потивопожарная команда базы переведена на усиленный режим дежурства. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Mil.ru Российская военная база в Абхазии

Военнослужащие ежедневно проводят учения или тренировки по профилактике возгораний и практическим действиям во время условного пожара на различных объектах базы. Одновременно на всей территории соединения были проведены работы по опашке периметров складских зон, проверены готовность пожарных водоёмов и систем подачи воды, оснащенность пожарных щитов.

Всего для ликвидации чрезвычайных ситуаций в территориальных гарнизонах Южного военного округа находятся в часовой готовности 15 сводных отрядов. Группировка сил и средств военнослужащих насчитывает около 10 тыс. человек и свыше 1,5 тыс. единиц инженерной и пожарной техники.

Также в состоянии готовности находятся авиационные группы 4-й армии ВВС и ПВО. Экипажи этих групп прошли дополнительно обучение на применение водосливных устройств (ВСУ). Вертолеты Ми-8 и Ми-26 с ВСУ могут одномоментно сбросить от 5 до 15 тонн воды.