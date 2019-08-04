Манчестер, Великобритания, 4 августа, 2019, 07:31 — ИА Регнум. Новым капитаном футбольной команды «Манчестер Юнайтед» станет защитник Эшли Янг, заявил главный тренер клуба Уле Гуннар Сульшер после победы его подопечных в матче Международного кубка чемпионов с «Миланом», его слова 4 августа приводит Manchester Evening News.

(сс) Кирилл Венедиктов. soccer.ru Эшли Янг

«Янг — новый капитан команды», — заявил главный тренер «МЮ», отметив, что футболист будет надевать капитанскую повязку, когда будет играть в стартовом составе команды.

Отметим, ранее капитаном манчестерского клуба был эквадорский хавбек Антонио Валенсия, который ушел из «МЮ» по окончании минувшего сезона.

Напомним, матч Международного кубка чемпионов между командами «МЮ» и «Милан» закончился со счетом 5:4 в серии послематчевых пенальти (2:2 в основное время).