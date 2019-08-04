Дортмунд, Германия, 4 августа, 2019, 07:04 — ИА Регнум. Дортмундский футбольный клуб «Боруссия» уверенно обыграл мюнхенскую команду «Бавария» в матче за Суперкубок Германии.

John Fischer Футбол

Игра прошла на поле стадиона «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Голами в составе победителей отметились испанский форвард «Боруссии» Пако Алькасер (48-я) и полузащитник Джейдон Санчо (69-я). На счету последнего также результативный пас, отданный им в первом удачном штурме ворот.

Отметим, это шестой Суперкубок Германии на счету «Боруссии» и теперь клуб имеет в активе на один такой трофей меньше, чем «Бавария», которая выигрывала Суперкубок семь раз.