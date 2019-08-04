Екатеринбург, 4 августа, 2019, 06:51 — ИА Регнум. В ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге попала машина одной из фирм такси. Об этом сообщают очевидцы, это же подтверждают и фотографии с места события.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Такси Uder

Как следует из фото, речь идёт о такси одной из федеральных компаний — Uber.

Напомним, авария произошла с участием пяти машин. По предварительным данным, есть погибшие. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют причины катастрофы.