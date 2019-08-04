Екатеринбург, 4 августа, 2019, 06:35 — ИА Регнум. В массовом ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге столкнулось пять машин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском областном управлении МЧС.

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге

Сейчас спасатели и пожарные ликвидируют последствия ЧП. Для того, чтобы не допустить возгорания машин, пожарные отключили клеммы аккумуляторов и смыли топливо с дороги. Кроме того, пострадавшие были деблокированы.

На месте аварии работают восемь человек и две единицы техники.

Причины ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.