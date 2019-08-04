Екатеринбург, 4 августа, 2019, 06:18 — ИА Регнум. В Екатеринбурге утром 4 августа на улице Малышева произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли люди. Автомобиль на высокой скорости врезался в другие машины, стоявшие на перекрёстке в ожидании зелёного света.

Авария

Как сообщает со ссылкой на очевидцев городской портал «Е1», перед столкновением, автомобиль проскочил три светофора на красный свет, а от сильного удара пострадало как минимум три машины. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, ещё трое получили травмы и доставлены в больницы.

Отметим, что на данный момент в интернете появились видеозаписи с места аварии. На месте ЧП работают сотрудники полиции и медики скорой помощи.