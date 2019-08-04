Сан-Франциско, США, 4 августа, 2019, 05:26 — ИА Регнум. В аэропорту американского города Сан-Франциско, штат Калифорния, будет введен запрет на продажу пластиковых бутылок. Ограничение предусмотрено администрацией воздушной гавани в рамках комплекса мер по уменьшению мусора, а также уменьшению выброса диоксида углерода в атмосферу, сообщает 3 августа CBS Los Angeles.

Пластиковые бутылки

По данным источника, новое ограничение вступит в силу с 20 августа.

Запрет на использование пластиковых бутылок является частью разработанной аэропортом пятилетней стратегии, целью которой является нулевое производство отходов воздушной гаванью к 2021 году.

Администрация уже установила по территории аэропорта более сотни водных станций и питьевых фонтанчиков, где пассажиры смогут утолить жажду и набрать воды в принесенные с собой многоразовые бутылки. Кроме того, на территории аэропорта можно использовать разрешенные администрацией многоразовые алюминиевые бутылки.

На первом этапе ограничение не будет распространяться на пластиковые бутылки с ароматизированной водой и содовой.

Напомним, пластмассы — это органические вещества на основе синтетических или природных полимеров. Пластиковые отходы являются большой экологической проблемой, поскольку в результате сгорания пластическим масс, выделяются очень вредные вещества, а на естественное разложение пластика уходит 100−300 лет.

Между тем в мировом океане собираются так называемые «пластиковые пятна». Разнообразные отходы оказываются в желудках морских рыб и птиц, закупоривают дыхательные органы животных и наносят иной вред, часто несовместимый с жизнью.