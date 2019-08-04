Вашингтон, 4 августа, 2019, 04:53 — ИА Регнум. По предварительным данным, граждан России среди убитых и раненых стрелком в Эль-Пасо не выявлено. Об этом со ссылкой на данные департамента полиции города, сообщила 3 августа в Twitter пресс-служба генерального консульства РФ в Хьюстоне.

(сс) Tony Webster За полицейскую линию не заходить

«К настоящему моменту нет информации о том, что при стрельбе 3 августа пострадали российские граждане», — говорится в распространенном российской дипмиссией сообщении.

Кроме того, в ведомстве выразили соболезнование семьям погибших.

Напомним, согласно последним данным, в результате действий 21-летнего мужчины, открывшего стрельбу в районе торговых центров Walmart и Cielo Vista Mall в американском приграничном городе Эль-Паса погибли 20 человек. Президент США выразил свои соболезнования в связи с масштабным террористическим актом, а также пообещал поддержку федеральных спецслужб.