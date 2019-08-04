Екатеринбург, 4 августа, 2019, 03:30 — ИА Регнум. Прогулка по крыше заброшенного недостроенного здания стоила 15-летнему екатеринбуржцу жизни, сообщает 3 августа городской портал E1.

Опасные игры

Как стало известно, вечером 3 августа группа подростков Екатеринбурга проводила время на крыше старого одноэтажного здания по улице Московская, 232. Один из молодых людей упал с крыши, получив несовместимую с жизнью травму головы.

Прибывшие на место происшествия медики диагностировали смерть юноши.

Как сообщало ИА REGNUM, в пятницу, 2 августа, 13-летний житель Нижнего Новгорода попал в реанимацию из-за удара электрическим током. Мальчик пытался забраться на крышу гаража, при этом схватился за незащищенный провод.