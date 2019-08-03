Москва, 4 августа, 2019, 02:19 — ИА Регнум. Два человека сгорели в автомашине, врезавшейся в отбойник на Киевском шоссе, сообщает 4 августа Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

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Как стало известно, смертельная авария произошла на Киевском шоссе в районе поворота к аэропорту Внуково.

«Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и наехал на отбойник, — сообщил источник, — в результате произошло возгорание автомобиля».

В салоне машины находилось два человека, оба погибли на месте ДТП.

На месте происшествия работают специалисты, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.