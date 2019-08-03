Глазго, Великобритания, 4 августа, 2019, 02:01 — ИА Регнум. Полицейские шотландского города Глазго арестовали двух пилотов авиакомпании United Airlines, в связи с чем рейс «Глазго — Ньюакр» было отменен, сообщает 3 августа The Sun.

(сс) Jim Larrison Самолет авиакомпании United Airlines

По предварительным данным, оба пилота, мужчины 45 и 61 года, не прошли положенное перед полетом тестирование на наличие алкоголя. В аэропорту Глазго обоих задержали и отправили под арест.

Как ожидается, пилоты будут находится под стражей до вторника, 6 августа, когда оба предстанут перед судом.

Представитель авиакомпании United Airlines прокомментировал ситуацию с задержанием сотрудников: «Эти пилоты были немедленно сняты со службы, и мы полностью сотрудничаем с местными властями». Кроме того, авиаперевозчик пообещал принять все необходимые меры для того, чтобы пассажиры задержанного рейса прибыли в порт назначения.

Между тем в социальных сетях пассажиры высказывают недовольство произошедшим. По их версии, информацию об отмене рейса до вылетающих в Ньюакр довели спустя час после запланированного времени вылета.