Махачкала, 4 августа, 2019, 01:41 — ИА Регнум. Девять самодельных взрывных устройств были обнаружены правоохранителями на территории Унцукульского района Дагестана, сообщают «Вести» со ссылкой на республиканское управление ФСБ.

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Сообщается, что в результате совместного рейда сотрудниками ФСБ и МВД республики на территории села Гимры Унцукульского района было обнаружено девять ржавых труб, начиненных самодельных взрывчатым веществом. Взрывные устройства были также начинены поражающими элементами в виде кусков арматуры.

По данным специалистов, общая мощность заряда эквивалентна 90 кг тротила.

Обнаруженные бомбы силами саперов были уничтожены.

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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