Санкт-Петербург, 4 августа, 2019, 00:58 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Петербурга задержали и привлекли к ответственности молодую женщину, которая оставила без надзора двух своих несовершеннолетних детей. В отношении 20-летней матери составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ — «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Нерадивая мать

Как стало известно ранее, 29 июля женщина с детьми приехала к родственнице в Петербург из Ленинградской области, где проживала, оставила двух сыновей в доме и ушла в неизвестном направлении, написав записку о том, что хочет «начать новую жизнь». Родственница сообщила о случившемся в полицию.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, днем 3 августа женщина была обнаружена у одного из домов на улице Марата в Петербурге полицейским патрулём, задержана и доставлена в отдел полиции.

«Установлено, что гражданка не покидала Петербург, оставалась ночевать в хостелах. Объясняет свое поведение нежеланием воспитывать детей», — пояснили в Главке МВД.

Как уже говорилось, нерадивая мать привлекается к административной ответственности. Материалы проверки будут переданы в социальные органы для решения вопроса о дальнейшей судьбе детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года семимесячная девочка без присмотра взрослых была найдена 21 мая в доме по улице Бабушкина в городе Красное Село (входит в состав Санкт-Петербурга). Возбуждено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: В пригороде Петербурга оставили на произвол судьбы семимесячную девочку