Санкт-Петербург, 3 августа, 2019, 23:45 — ИА Регнум. Действующий чемпион России «Зенит» (Санкт-Петербург) на своем поле не смог переиграть «Краснодар» в матче четвертого тура чемпионата России по футболу. Встреча, которая прошла 3 августа на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1.

Andrew Shiva Стадион «Газпром Арена»

В составе хозяев поля голевыми действиями отметился нападающий Артём Дзюба. У гостей мяч забил защитник Дуглас дос Сантос (автогол).

Отметим, что после четырех матчей в чемпионате России «Зенит» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков. Клуб «Краснодар», набравший семь баллов, находится на пятой позиции.

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