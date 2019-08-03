Вашингтон, 3 августа, 2019, 23:29 — ИА Регнум. Новые мягкие роботы размером с насекомое, имитирующие передвижение тараканов, помогут в исследованиях окружающей среды и ликвидации последствий стихийных бедствий. Об этом 31 июля сообщает Science.

Робот-таракан

Американские учёные стремились создать робота, использующего принципы передвижения животных, а также их устойчивость к внешним воздействиям. Так, они пытались понять, как тараканам удаётся протискиваться сквозь плотные трещины и выдерживать тяжелые нагрузки (например, раздавливание ноги человека). В результате был создан робот в форме изогнутого лезвия из поливинилидендифторида (ПВДФ). ПВДФ может производить периодическое растяжение и сжатие с помощью пьезоэлектрического эффекта под действием переменного тока, что и приводит робота в движение.

Имея длину 10 миллиметров, он может передвигаться со скоростью 20 длин тела в секунду, подниматься на склон 7,5° со скоростью 7 длин тела в секунду, выдерживать нагрузки в шесть раз превышающие его собственный вес.

Учёные утверждают, что роботы, созданные по технологии копирования поведения насекомых, будут широко распространены в исследованиях окружающей среды и при ликвидации последствий стихийных бедствий.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало об учёных из Лозанны, которые разработали роботов способных к выстраиванию командной работы, подражая насекомым. Одни роботы толкали блок, другие мерили расстояние до него, а третьи передавали информацию остальным через инфракрасные передатчики.