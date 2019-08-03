Эль-Пасо, США, 3 августа, 2019, 22:47 — ИА Регнум. В американском городе Эль-Пасо (штат Техас) сотрудники правоохранительных органов задержали трех подозреваемых в стрельбе на территории торгового центра (ТЦ). Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на мэра города.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

По словам мэра, трое подозреваемых находятся под стражей.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 3 августа в городе Эль-Пасо (штат Техас) произошло ЧП — неизвестный устроил стрельбу по людям в одном из торговых центров. В результате происшествия, по предварительным данным, пострадали 18 человек.

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