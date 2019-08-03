Красногорск, 3 августа, 2019, 22:49 — ИА Регнум. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подвел итоги смотра-конкурса «Парки Подмосковья», нацеленного на оказание финансовой поддержки паркам культуры и отдыха региона. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Mosreg.ru Андрей Воробьев

«З августа губернатор Московской области А. Воробьев объявил победителей седьмого смотра-конкурса «Парки Подмосковья». Всего в этом году поступило 52 заявки, самое большое количество из которых — 34 было подано на номинацию «Лучшая концепция (проект) по созданию нового парка культуры и отдыха», — говорится в заявлении.

Лауреатами конкурса стали Одинцовский парк культуры в номинации «Лучший парк культуры и отдыха», городской парк культуры и отдыха Солнечногорска в номинации «Лучшая концепция (проект) развития парка культуры и отдыха» и Михневский парк культуры и отдыха в Ступине в номинации «За лучший проект «Танцевальная площадка». Учреждения культуры получат денежные премии на дальнейшее развитие своей деятельности по созданию привлекательных и комфортных условий для отдыха, практическому применению опыта благоустройства, озеленения и эстетического оформления.

Напомним, смотр-конкурс «Парки Подмосковья» проходит по инициативе губернатора Московской области с 2013 года, с этого момента на территории Подмосковья в четыре раза увеличилось количество рекреационных зон, с 25 до 100.