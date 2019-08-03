Харьков, Украина, 3 августа, 2019, 22:21 — ИА Регнум. В Харьковской области Украины столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль и грузовик. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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ДТП произошло в субботу, 3 августа, в городе Люботин. По последним данным, в результате происшествия погибли три человека.

Сотрудники полиции, прибывшие на место аварии, выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

«Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Люботинского отделения полиции», — говорится в сообщении.

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