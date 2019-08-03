Эль-Пасо, США, 3 августа, 2019, 22:12 — ИА Регнум. Неизвестный устроил стрельбу по людям в одном из торговых центров в США. Об этом сообщает BNews со ссылкой на свои источники.

BenjaminNelan Стрельба

ЧП произошло в субботу, 3 августа, в городе Эль-Пасо (штат Техас). По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 18 человек.

Информации о том, был ли задержан подозреваемый, пока нет.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.