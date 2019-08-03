При стрельбе в торговом центре в Техасе пострадали 18 человек — СМИ
Эль-Пасо, США, 3 августа, 2019, 22:12 — ИА Регнум. Неизвестный устроил стрельбу по людям в одном из торговых центров в США. Об этом сообщает BNews со ссылкой на свои источники.
BenjaminNelan
Стрельба
ЧП произошло в субботу, 3 августа, в городе Эль-Пасо (штат Техас). По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 18 человек.
Информации о том, был ли задержан подозреваемый, пока нет.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.