Нытва, Пермский край, 3 августа, 2019, 22:02 — ИА Регнум. В Пермском крае на территории Нытвенского района введён режим ЧС. Об этом говорится в официальном сообщении краевого управления МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

Причиной такой меры стало переувлажнение почвы, которое может плохо сказаться на посевах. Ситуацию контролирует краевой минсельхоз.

Отметим, в Пермском крае, как и во многих других регионах Урала, идут дожди, порой сильные. МЧС и другие структуры работают в режиме повышенной готовности.