Сантьяго, 3 августа, 2019, 22:00 — ИА Регнум. Астрономы создали трехмерную карту диска Млечного пути, согласно которой он не плоский, как считалось ранее, а имеет кривую и скрученную форму. Об этом 2 августа сообщает Science.

J. Skowron, OGLE, Astronomical observatory, University of Warsaw Галактика «Млечный путь»

Для создания карты нашей галактики учёные опирались на цефеиды — яркие пульсирующие звезды, которые в 10 000 раз ярче Солнца. Они являются «стандартными свечами»: их свет растет и убывает в зависимости от расстояния. В обсерватории Лас-Кампанас в Чили астрономы отследили импульсы более чем от 2400 звезд и точно определили их местоположение на трехмерной модели галактики.

В результате исследования ученые выяснили, что Млечный путь можно рассматривать как спиральную галактику: цефеиды группируются вдоль S-образной кривой. Таким образом, диск Млечного пути искривлен в большей степени, чем считалось ранее. Кроме того, новая модель помогает астрономам найти место Земли среди миллиардов звезд Млечного пути.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало об ученых Европы и США, которые рассчитали приблизительную массу Млечного пути, которая составила величину в 1,5 трлн раз больше массы Солнца.