Киев, 3 августа, 2019, 21:43 — ИА Регнум. Летно-тактические учения над Черным морем провела морская авиация Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в субботу, 3 августа, в пресс-службе Минобороны Украины.

Gov.ua Учения морской авиации

В сообщении военного ведомства говорится, что в ходе учений, которые длились неделю, были привлечены самолеты Ан-26, вертолеты МИ-14 и Ка-27.

«Экипажи (воздушных судов) совершенствовали летную подготовку, отработали элементы поиска и оказания неотложной помощи пострадавшим и эвакуацию, — говорится в сообщении военного ведомства. — Кульминацией военных учений стал поиск и отслеживание морскими авиаторами подводной лодки противника».

Напомним, в июле украинский генерал-полковник Игорь Смешко в эфире телеканала «1+1» завил, что укрепление армии является приоритетной задачей государства.

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