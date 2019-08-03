Москва, 3 августа, 2019, 21:17 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» на своем поле сыграл вничью со столичным «Динамо» в матче четвертого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая прошла 3 августа на стадионе «Открытие-Арена» в Москве, завершилась со счетом 0:0.

Mos.ru Стадион «Открытие Арена»

По ходу игры футболисты обеих команд создали несколько голевых моментов, однако отличиться так и не смогли.

Отметим, что после четырех матчей в чемпионате России «Спартак» пока занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 5 очков. Клуб «Динамо», набравший также 5 баллов, находится на восьмой позиции.

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