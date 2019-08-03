Челябинск, 3 августа, 2019, 21:11 — ИА Регнум. В Челябинске доцент одной из кафедр местного медицинского университета подозревается в получении взятки. От студента она получила 30 тыс. рублей, считают следователи.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

По данным областного управления СКР, взамен студент ждал от неё положительной отметки, которая бы позволила ему ликвидировать академическую задолженность.

Преступление выявили сотрудники челябинской полиции. По данным пресс-службы областного управления МВД, женщина 1975 года рождения отпущена под подписку о невыезде.

Также решается вопрос о том, какое именно обвинение ей предъявить.