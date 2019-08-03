Москва, 3 августа, 2019, 21:07 — ИА Регнум. Работу антропоморфной робототехнической системы (АРТС) Skybot F-850 (человекообразный робот «Федор») протестируют во время космического эксперимента «Испытатель» в условиях российского сегмента Международной космической станции (РС МКС). Об этом 2 августа сообщается на официальном сайте ракетно-космической корпорации «Энергия» (РКК «Энергия»).

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Данное решение было озвучено на заседании Совета главных конструкторов по российскому сегменту Международной космической станции, проходящего в ракетно-космической корпорации «Энергия», входящую в госкорпорацию «Роскосмос». В ходе совещания были заслушаны доклады о результатах подготовки к запуску транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-14», который должен осуществить состыковку с РС МКС и доставку на борт антропоморфного робота «Федора» .

Напомним, отправка космического корабля «Союз МС-14» с антропоморфным роботом «Федором» на борту к РС МКС предварительно запланирована на 22 августа. «Федор» (Final Experimental Demonstration Object Research) является разработкой российских ученых, которая была осуществлена по специальному заказу МЧС для проведения спасательных работ.