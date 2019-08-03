Вашингтон, 3 августа, 2019, 20:52 — ИА Регнум. Известная голливудская актриса Кейт Бланшетт может сыграть роль в новом фильме Гильермо дель Торо «Аллея кошмаров», об этом 2 августа сообщает издание Variety.

Joan Hernandez Mir Кейт Бланшетт

В настоящее время ведутся переговоры. В фильме также сыграет актер Бредли Купер, автором сценария к ленте выступит Ким Морган. Начало съемок запланировано на начало 2020 года.

Новая картина Дель Торо станет ремейком на фильм, вышедший на экраны в 1947 году, главную роль тогда исполнил Тайрон Пауэр. Лента будет создана на одноименной книге Уильяма Линзи Грэшема.

Напомним, известный кинорежиссер Гильермо дель Торо высоко ценится в Голливуде. Последний его фильм «Форма воды» получил несколько премий «Оскар» в 2017 году, в том числе за лучшую режиссуру и за лучший фильм.