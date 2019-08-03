Москва, 3 августа, 2019, 20:30 — ИА Регнум. Экономика Российской Федерации, которая устойчива к внешним ограничениям, быстро приспособится к новым санкциям со стороны США. Об этом, как передает Говорит Москва, сообщил первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов, комментируя новый пакет американских ограничительных мер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мыльные пузыри

«Экономика (РФ) за последние годы уже доказала свою устойчивость…», — заявил Силуанов.

По его словам, быстрое приспособление экономики к санкциям обеспечивают созданная «нами гибкая макроэкономическая конструкция и взвешенная бюджетная политика».

Он также добавил, что данные меры США в отношении России оказывают негативное влияние на двусторонние отношения.

Ранее Государственный департамент США раскрыл детали второго пакета ограничительных мер против РФ, вводимых из-за «дела Скрипалей». Второй пакет антироссийских санкций США, который будет действовать как минимум в течение года, вводится с 19 августа.

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