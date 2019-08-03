Тяжелый ударный БПЛА «Охотник» совершил первый полет – Минобороны России
Москва, 3 августа, 2019, 20:31 — ИА Регнум. Тяжелый ударный беспилотник «Охотник» российского производства совершил свой первый вылет, об этом 3 августа рассказали представители Министерства обороны России на специальной пресс-конференции.
«Первый полет продолжался более 20 минут, — говорится в заявлении военного ведомства. — Дрон, управляемый оператором, совершил облет аэродрома на высоте 600 метров и совершил успешную посадку».
Как подчеркивают представители Министерства обороны, испытания беспилотника, проводимые на одном из аэродромов, принадлежащих министерству, продолжатся.
Напомним, беспилотный летательный аппарат «Охотник» выполнен с применением специальных технологий, позволяющих ему оставаться практически незаметным для радиолокации. Изделие предназначено для выполнения разведывательных заданий.