Представитель ОП РФ: полиция на акции в Москве была максимально корректна
Москва, 3 августа, 2019, 20:16 — ИА Регнум. Заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты России по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев, присутствовавший на незаконной акции в центре Москвы 3 августа, рассказал журналистам, что, по его мнению, полиция и Росгвардия вели себя в ходе акции максимально корректно.
Эксперт отметил, что задача таких несанкционированных митингов, по его мнению, заключается в том, чтобы организовать беспорядки и спровоцировать полицию на жесткие действия, чтобы использовать это в политических целях.
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Максим Григорьев также уточнил, что видел несколько задержаний, но они происходили «достаточно мягко». При этом оценить масштаб задержаний сложно, поскольку они происходят в разных местах.
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