Москва, 3 августа, 2019, 20:16 — ИА Регнум. Заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты России по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев, присутствовавший на незаконной акции в центре Москвы 3 августа, рассказал журналистам, что, по его мнению, полиция и Росгвардия вели себя в ходе акции максимально корректно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Несогласованная акция протеста в Москве

«Несанкционированные митинги, конечно, не несут задачи зарегистрировать этих кандидатов. Совершенно очевидно, что это невозможно в силу грубых нарушений закона: и мертвых людей, и несоответствия паспортных данных, причем массового несоответствия. И это просто невозможно сделать в рамках закона», — цитирует слова Максима Григорьева РИА Новости.

Эксперт отметил, что задача таких несанкционированных митингов, по его мнению, заключается в том, чтобы организовать беспорядки и спровоцировать полицию на жесткие действия, чтобы использовать это в политических целях.

Читайте ранее на эту тему: Росгвардеец, пострадавший на акции в центре Москвы, доставлен в больницу; Эксперт: «Оппозиционерам не нужен никакой митинг. Им нужны столкновения»

«Я сейчас осуществляю общественное наблюдение за этими митингами. Я бы сказал, что полиция ведет себя исключительно предупредительно и корректно по отношению к этим людям. Она в течение 15−30 минут уговаривает их разойтись, а потом просто вытесняет из каких-то опасных уже мест», — рассказал Максим Григорьев журналистам.

Читайте также: Анна Федорова: оппозиционеры снова хотят «выставить себя жертвами»

Максим Григорьев также уточнил, что видел несколько задержаний, но они происходили «достаточно мягко». При этом оценить масштаб задержаний сложно, поскольку они происходят в разных местах.

Читайте также: Впечатление от акции протеста в Москве: количество участников падает