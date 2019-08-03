Екатеринбург, 3 августа, 2019, 20:05 — ИА Регнум. Екатеринбургский «Урал» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» в матче четвертого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая прошла 3 августа на стадионе «Екатеринбург-Арена», завершилась со счетом 2:2.

Алексей Кокорекин. Выше класс советского футбола! (фрагмент). 1954

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Андрей Панюков и Владимир Ильин. У гостей мячи забили Элдор Шомуродов и Бьорн Сигурдарсон.

Отметим, что после четырех матчей в чемпионате России «Ростов» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 8 очков. Екатеринбургский «Урал», набравший семь балла, находится на пятой позиции.

Читайте также: «Локомотив» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ