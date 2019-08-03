Вашингтон, 3 августа, 2019, 19:38 — ИА Регнум. Биографический фильм о легендарном исполнителе песен в стиле рок-н-ролл Элвисе Пресли выйдет на экраны 1 октября 2021 года, об этом 2 августа сообщает издание Hollywood Reporter.

Publicdomainpictures.net Элвис Пресли

Режиссером картины выступит Баз Лурманн, известный своей работай над такими фильмами, как «Мулен Руж» и «Великий Гетсби». Главную роль в ленте исполнит актер Остин Батлер.

Сюжет фильма охватит период в карьере Пресли длиной в 20 лет, от начала творчества до того момента, когда к музыканту пришел беспрецедентный успех.

Напомним, Элвис Пресли стал самым коммерчески успешным исполнителем популярной музыки в XX веке, музыкант также играл в кино. До сих пор многие поклонники его творчества называют певца «королем рок-н-ролла».