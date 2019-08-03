Пекин, 3 августа, 2019, 20:30 — ИА Регнум. В ходе встречи с журналистами в Нью-Йорке постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь призвал США способствовать преодолению разногласий с Китаем по торгово-экономическим вопросам, «вернувшись на правильный путь», сообщает 3 августа Синьхуа.

Андрей Грук ИА Красная Весна Врата Небесного Спокойствия (Тяньаньмэнь). Пекин, Китай

По его словам, в Китае сожалеют о новых угрозах с американской стороны ввести с 1 сентября 10-процентные пошлины на импорт из КНР товаров на сумму 300 млрд долларов в год.

Китайский постпред назвал такую перспективу «иррациональным, безответственным актом», причиняющим ущерб всему миру, в том числе самим США. Дипломат выразил надежду, что проблему необходимо снимать совместными усилиями с помощью диалога и консультаций. Условием успешного проведения переговоров он назвал соблюдение принципов взаимного равноправия, уважения и доверия.

Отметим, что Чжан Цзюнь только что вступил в должность постпреда, сменив на этом посту Ма Чжаосюя.