Пекин, 3 августа, 2019, 20:05 — ИА Регнум. Церемония открытия китайской части Армейских международных игр 2019 года прошла в городском уезде Корла Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР), сообщает 3 августа Синьхуа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Армия Китая

Соревнования пройдут в четырех дисциплинах: между экипажами БМП, ремонтными взводами вооружения, подразделениями ПВО, а также радиационной, химической и биологической разведки.

Среди участников — представители 12 стран с четырех континентов; однако во всех соревнованиях участвуют только две команды — из России и Китая.

В качестве сопровождения соревнований запланированы многочисленные мероприятия, связанные с культурными обменами и армейскими демонстрационными показами.