Пекин, 3 августа, 2019, 19:32 — ИА Регнум. Встречаясь с международными журналистами, аккредитованными при ООН, новый постпред КНР при этой организации Чжан Цзюнь высказался о протестных акциях в Сянгане (Гонконге), подчеркнув, что они вышли далеко за рамки мирного протеста, и призвав не злоупотреблять китайским принципом «одна страна — две системы», сообщает 3 августа Синьхуа.

美国之音久岛摄影 Протест в Гонконге

Отметив, что дестабилизация региона угрожает всему международному сообществу, дипломат предостерег другие страны и различные заинтересованные группы людей от вмешательства во внутренние дела КНР, особенно в вопросы, связанные с Сянганом, Тибетом и Синьцзяном.

Напомним, что принцип «одна страна — две системы» предполагает сохранение за Гонконгом, вошедшим в 1997 году в состав КНР, существовавшего в автономии экономического и социального строя.

Нынешняя волна беспорядков вспыхнула в июне и была направлена против законопроекта об экстрадиции из автономии беглых преступников. 1 июля демонстрантами штурмом было захвачено здание городского Законодательного совета (парламента), после чего протестные акции продолжают набирать интенсивность. Официальный Пекин уже предупреждал против внешнего вмешательства в ситуацию в мегаполисе власти Великобритании и США.