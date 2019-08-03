Москва, 3 августа, 2019, 19:04 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали на несанкционированной акции около 600 человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Задержание участников несогласованной акции протеста

«За различные правонарушения (во время несогласованной акции) задержано около 600 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что всего в центре Москвы в несогласованной акции приняли участие порядка 1,5 тыс. человек.

Ранее издание ОВД-Инфо сообщило о том, что во время протестов в Москве 3 августа по состоянию на 17:45 было задержано около 600 человек.

Читайте также: Десятки людей задержали на Трубной площади в Москве за полчаса