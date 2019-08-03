Париж, 3 августа, 2019, 19:09 — ИА Регнум. Известный французский художник-иллюстратор Кирилл Арнштам получил российское гражданство, об этом 2 августа сообщается на официальной странице посольства России во Франции в Facebook.

Youth center Кирилл Арнштам

Российский паспорт Арнштаму вручил временный поверенный в делах России во Франции Артем Студенников.

«Россия видит в этом восстановление исторической справедливости» , — отметил дипломат.

Напомним, Кирил Арнштам покинул Россию вместе с родителями в 1921 году, в возрасте двух лет. Прожил долгую жизнь в Германии, затем во Франции, а родину впервые после эмиграции посетил лишь в 1980-х годах. В январе художник отметил свое 100-летие.

Выставки работ художника проходили во многих музеях России, в частности во Всероссийском музее Пушкина, в галерее «Монмартр» в Санкт-Петербурге, в Доме русского зарубежья в Москве.