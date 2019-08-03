Лондон, 3 августа, 2019, 18:44 — ИА Регнум. Известный британский музыкант Эд Ширан установил мировой рекорд по прибыли за гастрольный тур, об этом 2 августа сообщает The Guardian.

Eva Rinaldi Эд Ширан

Несмотря на то, что до конца гастролей осталось еще 12 концертов, тур уже принес исполнителю свыше $736 млн. Ранее указанный рекорд принадлежал группе U2, собравшей $735 млн.

Также гастроли Ширана побили рекорд по посещаемости — в общей сложности его концерты должны посетить свыше 8 млн 500 тыс. человек по всему миру.

Напомним, Эд Ширан отправился в свое гастрольное путешествие в марте 2017 года. За это время он дал 243 концерта в 43 странах мира. Турне завершится в конце августа 2019 года.