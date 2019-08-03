На военном аэродроме Шайрат в Сирии прогремел мощный взрыв
Дамаск, 3 августа, 2019, 18:27 — ИА Регнум. Мощный взрыв произошёл на военном аэродроме Шайрат в Сирии 3 августа. Об этом сообщает SANA со ссылкой на свои источники.
Военный аэродром Шайрат
ЧП произошло на востоке провинции Хомс. По последним данным, в результате взрыва погибли несколько военнослужащих.
«На аэродроме Шайрат … произошел взрыв из-за технической ошибки при перевозе просроченных боеприпасов», — сообщил корреспондент агентства.
Другие подробности пока неизвестны.
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