Москва, 3 августа, 2019, 18:21 — ИА Регнум. В Москве завершилась акция протеста оппозиции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Несогласованная акция протеста в Москве

«Сотрудники полиции вытеснили всех участников протеста, которых к этому времени остались единицы, по Цветному бульвару в сторону Садового кольца, после чего сами вернулись назад. В настоящее время полицейские на Трубной площади рассаживаются по автобусам и разъезжаются. Протестующих на площади не осталось», — рассказал корреспондент.

Издание ОВД-Инфо сообщило о 600 задержанных во время протестов в Москве 3 августа по состоянию на 17:45.