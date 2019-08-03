Анкара, 3 августа, 2019, 18:13 — ИА Регнум. Военные самолеты, принадлежащие Военно-воздушным силам (ВВС) Турции, нанесли новые удары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом 3 августа сообщает Anadolu Ajans со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Курды

По данным военного ведомства, воздушная операция, в результате которой были «нейтрализованы» шесть повстанцев, проводилась в районе Хафтанин.

Как передавало ИА REGNUM, в Турции считается террористической организацией Рабочая партия Курдистана, члены которой на протяжении более 30 лет сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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