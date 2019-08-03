Москва, 3 августа, 2019, 18:23 — ИА Регнум. Не менее десяти журналистов были задержаны на несогласованной акции в центре Москвы. Об этом заявил глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв. По его словам, все они были отпущены.

Дарья Антонова ИА REGNUM Несогласованная акция протеста в Москве

«Мы ведём мониторинг ситуации, фиксируем, что происходит. По нашим данным, не менее десяти журналистов были задержаны, но практически сразу отпущены», — цитирует Соловьёва «Интерфакс».

Он отметил, что СЖР остаётся на связи с центральным аппаратом МВД. Накануне акции Соловьёв обратился в МВД с настоятельной просьбой вести себя по отношению к представителям средств массовой информации аккуратно и внимательно.

«Если возникнет какая-то сложная ситуация с журналистом, то мы обязательно свяжемся с полицией и будем разбираться», — добавил он.

Напомним, Главное управление МВД по Москве призвало граждан воздержаться от участия в несогласованной акции в столице 3 августа.