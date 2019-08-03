Киев, 3 августа, 2019, 18:01 — ИА Регнум. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, обстрелял посетителей в одном из кафе в Киеве. Об этом сообщают журналисты «Информатора», побывавшие на месте ЧП.

Geoffrey Fairchild Стрельба

Инцидент произошел в ночь на 3 августа в Днепровском районе. По последним данным, в результате происшествия пострадали три человека (две женщины и мужчина).

По данным полиции, поводом для посетителя открыть огонь по отдыхающим послужило то, что на него начала лаять собака. Стражи порядка, прибывшие на место происшествия, оперативно задержали подозреваемого.

Ведется следствие.

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