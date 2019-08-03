Москва, 3 августа, 2019, 17:48 — ИА Регнум. Врачи столичного Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии им. Л. Свержевского восстановили пациентке голос методом аутотрансплантации жировых клеток в парализованную голосовую связку. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Voronoff Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии

«Данный метод является наиболее эффективным и безопасным. Операция была проведена под местной анестезией с помощью микроинструментария и видеоаппаратуры. Сразу после аутотрансплантации голос нормализовался, на следующий день пациентка уже была выписана. При последующем наблюдении голос оставался звучным, женщина смогла вернуться к привычной жизни и полноценной преподавательской деятельности», — говорится в сообщении.

В информационном письме отмечается, что ранее пациентка перенесла левосторонний паралич гортани, последующая терапия с помощью методик восстановления голоса (фонопедии) результатов не принесла. В результате исследований врачи пришли к выводу о необходимости использования имплантационной хирургии, которая даст возможность улучшить смыкание голосовых складок за счет увеличения массы парализованной голосовой складки жировыми клетками, взятыми из брюшной полости, и приближения ее к средней линии гортани.

Напомним, паралич гортани — заболевание, в результате которого половина или обе половины гортани находятся в неподвижном состоянии.