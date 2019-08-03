Константина Янкаускаса задержали в Москве на выходе из спецприёмника
Москва, 3 августа, 2019, 17:31 — ИА Регнум. В Москве вновь задержали незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу, муниципального депутата района Зюзино Константина Янкаускаса, сообщила в Twitter Ольга Ключникова, руководитель штаба одного из кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Несогласованная акция протеста в Москве
По её информации, отбывшего восемь суток ареста Янкаускаса задержали на выходе из спецприёмника. Причина задержания пока не называется.
Ранее Янкаускас был задержан после несанкционированной акции 27 июля в Москве.